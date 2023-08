Tributo a Paulo Gustavo desembarca em Goiânia com pegada de nostalgia e humor

O “Tributo a Paulo Gustavo” chega a Goiânia nos dias 04 e 06 de agosto, com Kauan Quadros imitando os personagens mais icônicos do falecido astro.

Com início às 20h, no Teatro Sesi, será possível relembrar o talento, criatividade e energia do ator e comediante, vítima da Covid-19 em 2021.

“Paulo Gustavo era um artista brilhante e nos deixou um grande legado. Tudo tem sido feito com muito carinho. Prepare-se para rir, se emocionar e surpreender”, disse Kauan.

O artista que fará a apresentação acumula fãs nas redes sociais compartilhando conteúdos como a amada Dona Hermínia. Natural de Balneário Camboriú (SC), Kauan acaba de se apresentar em Aparecida de Goiânia, nos dias 28 e 29 de julho.

Na edição da capital, os ingressos para a cadeira superior custam R$ 60, enquanto as cadeiras mais próximas do palco são R$ 80. Para adquirir, basta acessar o site da produtora, Santa Vaca Studio.

O goiano Ítalo Shure comanda a produção, criador de espetáculos como Mundo Barbie, Livre Estou e Bem-vindos a Oz.