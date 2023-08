Vereador goiano morre após perder o controle do carro e colidir contra árvore

O vereador do município de Aloândia, região Sul de Goiás, Marcio Moura da Silva (PP), de 39 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (03).

O Portal 6 apurou que o parlamentar, mais conhecido como Marcio Gatim, estava dirigindo um Volkswagen Voyage na GO-040 quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra uma árvore à esquerda da via, sendo arremessado para fora do carro.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) estiveram no local, onde constataram o óbito do vereador. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos.

Márcio voltava de Pontalina e estava rumo à Aloândia no momento do acidente.

A prefeitura da cidade lamentou a morte do político por meio de nota e declarou luto oficial de três dias. Confira na íntegra: