Todo mundo que é inteligente precisa, ao menos de um pouco, do apoio dos pais em casa. Afinal, é esse suporte que traz uma segurança e motivação para se manter no caminho mais próximo do sucesso.

Já reparou como aqueles que não tem nenhum ombro amigo acabam se perdendo e demorando para chegar lá?

6 frases que todo mundo que é inteligente já ouviu dos pais:

1. Sei que você é capaz

Começando nossa lista, a coisa mais óbvia que os pais falam para seus filhos são frases para motivá-los, principalmente se tratando de sua capacidade.

Sendo assim, os pais aproveitam para encher a boca e falar que apostam tudo nas habilidades dos filhos.

2. Meu filho aprende tudo de primeira

Os pais sabem bem os filhos que possuem, e é por isso que eles não exageram ou mentem ao dizer que sua cria consegue aprender tudo de primeira.

É comum os mais inteligentes terem ouvido isso deles.

3. Você é o meu maior orgulho

Outra coisa que os pais apostam muito é em sempre deixar claro para seus filhos que eles são seu orgulho.

Essa simples frase é capaz de dar um gás para qualquer um continuar os estudos ou qualquer outro projeto.

4. Conte sempre comigo

Dialogando com o que dito no início, ter um alguém ao lado sempre apoiando, e sendo o seu refúgio tanto para comemorar ou salvar, quando tudo der errado, é essencial.

É por conta disso que os pais falam isso para os filhos. Assim, eles sempre saberão onde encontrar o seu porto seguro.

5. Voe, filho!

As pessoas inteligentes só alcançaram todo sucesso e gratificação por conta do suporte dos pais, inclusive, a distância.

Isso quer dizer que essas pessoas sempre ouviram frases de encorajamento e motivação.

6. Se não deu certo agora, tente de novo

Por fim, como dito, os pais são um abrigo para os filhos tanto para os momentos bons, quanto para os ruins.

Logo, é normal vir deles frases motivacionais, como aquelas que dizem que uma hora ou outra vai dar tudo certo.

