É muito comum esbarrarmos com sobrenomes iguais aos nossos, não é mesmo?

Afinal, dificilmente vamos carregar em nossos documentos um nome de família único e exclusivo.

Bom e muito mais do que essa paridade, ainda existem uns que são muito engraçados e saem um pouco daquele convencional que esperamos para sobrenomes.

6 sobrenomes que muitas pessoas têm e um dia já se envergonharam:

1. Pinto

Começando nossa lista dos sobrenomes cômicos e diferentões, Pinto pode até soar um pouco pejorativo e com outros sentidos. No entanto, o sobrenome tem origem no latim pinctu, de pinctare, ou seja, pintar.

2. Rocha

Rocha ou de Rocha pode ser bem diferente também, né?

Trata-se de um toponímico português e originalmente veio de uma das famílias mais antigas de que se tem notícia.

Essa relíquia era usada para classificar quem nascia em um local rochoso, mas não se sabe ao certo a região exata.

3. Madeira

Facilmente nos esbarramos com alguém com o sobrenome Madeira, não é verdade?

Esse sobrenome vem do latim materia, que quer dizer “tronco das árvores”, “matéria de alguma coisa feita”. No Brasil, o sobrenome está presente desde o século 17.

4. Leite

Leite também é um nome de família que pode causar um certo estranhamento em algumas pessoas que o possui. Sua história é curiosa.

O sobrenome Leite tem origem no apelido dado a Álvaro Peres, um antigo nobre cavaleiro castelhano. Diz-se que ele era chamado de “Leite Coito” por apreciar muito o leite fervido. Curioso, né?

5. Amado

Amado pode ser um pouco engraçado também, mas como já nos sugere quer dizer “que é para amar” ou “digno de ser amado”.

Ele tem origem ibérica e vem do latim Amatus ou Amator.

6. Dores

Por fim, Dores tem origem espanhola e surgiu a partir de Dolores, que significa literalmente “dores”.

Muitos não sabem, mas esse sobrenome possui um sentido religioso, fazendo referência àquele que sofre por algo, ou seja, aqueles que sacrificam algo em defesa da sua fé.

