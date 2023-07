Você com certeza já se perguntou sobre as origens dos sobrenomes e se alguns indicam que as famílias foram muito poderosas, ricas ou pobres no passado, certo? Se sim, a lista que separamos logo abaixo poderá te explicar que sim. A teoria é verdadeira.

Caso nunca tenha pensado nisso, saiba que cada título, frequentemente utilizado nos nomes em nosso país, tem uma origem e um porquê. A história dos sobrenomes pode ser muito interessante, inclusive. Confira!

6 sobrenomes que indicam que sua família foi muito poderosa no passado:

1. Marinho

O sobrenome Marinho atualmente é muito atrelado ao Grupo Globo, que é uma das maiores empresas de mídia do Brasil e pertencente à família com este título. Mas engana-se quem pensa que somente essa geração possui riqueza.

Este nome é de longas gerações e sempre foi muito poderoso. Além do mais, é um sobrenome com origem do latim Marinus, “marinho”, “do mar”. Ele surgiu na região ibérica, na época do Alexandre, o Grande, fazendo uma alusão às pessoas que trabalhavam como marinheiros

2. Safra

Este nome, atualmente ligado à família Safra, pertence a uma das famílias mais ricas do mundo, com negócios em bancos e investimentos. Desde muitas gerações antigas, já era um nome poderoso.

3. Queiroz

Alguns estudiosos e historiadores afirmam que a origem de Queiroz é pré-romana e que começou a ser usado em Portugal no século XVI.

Basicamente, o nome quer dizer “mais forte” ou “pedra” e pertence a famílias muito ricas.

4. Camargo

O sobrenome Camargo também pertence às famílias muito bem estruturadas financeiramente. Atualmente, o Grupo Camargo Corrêa – que atua em construção civil, concessões de infraestrutura e outras áreas – é uma das mais ricas do país.

5. Villela ou Vilela

É um nome com muitas histórias também. O título toponímico ibérico, com origem na forma diminutiva do substantivo “vila”, do latim villa ou villae, é utilizado no Brasil há alguns séculos e pertence a famílias muito ricas.

Outras figuras importantes da mídia também carregam o título, como o escritor mineiro Luiz Vilela e a jornalista Heloísa Villela.

6. Alcântara

Por fim, Alcântara é mais um toponímico ibérico, da região de Alcântara, em Portugal e na província de Cáceres, Espanha.

Em ambos os casos, o nome vem do árabe al-qantara, que significa “arco”, “ponte” ou “ponte de pedra”.

