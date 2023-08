Cliente se revolta, ameaça funcionários e quebra mercearia após não conseguir comprar ‘fiado’

A negação de um pedido para comprar ‘fiado’ em uma mercearia serviu de estopim para que um homem, de 58 anos, iniciasse uma confusão generalizada no estabelecimento, com direito a quebra-pau e ameaças. Tudo isso aconteceu na quarta-feira (02), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que o alvoroço teve início por volta das 10h, quando o suspeito adentrou no comércio, localizado no Residencial Fidélis, segurando um facão.

Já no interior do espaço, o homem pediu à atendente para pegar alguns objetos e fazer o pagamento posteriormente – o que foi negado por ela.

A resposta da trabalhadora foi o pontapé para que a confusão tivesse início. Revoltado, o cliente foi em direção a mulher e começou a ameaçá-la afirmando que iria matá-la.

Logo em seguida, após a mesma correr, o suspeito começou a praticar danos generalizados no local, derrubando uma prateleira e quebrando um recipiente em que pães eram colocados.

Ao notar o que estava ocorrendo, o dono do estabelecimento tentou conversar, mas, assim como a funcionária, também foi ameaçado.

Após a ação, o autor se evadiu do local levando um pão e a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Depois de colher informações sobre o ocorrido, os agentes iniciaram um patrulhamento pela região, quando localizaram o suspeito dentro de um barracão abandonado.

Ao se aproximarem do homem, o mesmo partiu para cima das autoridades com um facão, mas acabou sendo atingido com uma taser – arma não letal e que provoca choque.

Ele foi conduzido até uma Central Geral de Flagrantes onde responderá pelos crimes de roubo, dano qualificado e resistência. O facão utilizado por ele também foi apreendido.