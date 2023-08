Quatro caminhões colidem e travam trânsito na BR-153; concessionária emite alerta aos motoristas

Um grave acidente envolvendo quatro veículos de grande porte ocorreu na BR-153 na tarde desta sexta-feira (04), deixando a via de mão única completamente interditada, na altura do município de Jaraguá, região Central do estado.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar socorro.

O Portal 6 apurou que um dos caminhões transportava nitrato de amônia, material utilizado na agricultura e construção civil, que oferece risco de explosão. Entretanto, os militares garantiram que não houvesse nenhum vazamento.

Todos os condutores conseguiram sair do veículo e não apresentaram lesões significativas.

Após os atendimentos, o local e os veículos foram deixados sob responsabilidade da Ecovias do Araguaia.

Em nota, a concessionária afirmou que já liberou parcialmente a via no Km 349, em Jaraguá e que a pista norte, sentido Rianápolis, já foi liberada com tráfego fluindo em ‘pare e siga’.

Equipes já atuam no local e recomendam a atenção de motoristas ao passarem pelo trecho.