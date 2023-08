Calendário do Bolsa Família: veja as datas de pagamento em agosto de 2023

Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem comemorar. Isso porque o novo calendário do pagamento do programa federal referente ao mês de agosto deste ano já foi divulgado para que a população possa se certificar de quando deve receber o benefício.

Os primeiros a receberem o pagamento serão aqueles inscritos no programa cujo o final do Número de Identificação Social (NIS) seja o número o1. A distribuição das rendas será feita em escala e o término está previsto para acontecer no dia 31 de agosto.

O programa, que foi criado em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Para solicitar ser um contemplado, é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal, do calendário nacional de vacinação, do estado nutricional das crianças menores de 7 anos e, para crianças de 4 a 5 anos, ter frequência escolar mínima de 60%.

No caso dos beneficiários com idades de 6 até 18 anos incompletos e que não tenham concluído a educação básica, é necessário apresentar uma frequência escolar mínima de 75%.

Vale lembrar que as famílias cadastradas no programa podem acessar o aplicativo Bolsa Família e, assim, consultar os valores que irão receber. Na plataforma, também é possível conferir o calendário de pagamentos.

Mais informações podem ser obtidas na central MDS 121, de segunda à sexta, das 07h às 19h e na aba “Fale Conosco” do site www.mds.gov.br.

Veja o calendário do Bolsa Família referente ao mês de agosto de 2023:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

