Mulher luta com homem que estaria passando a mão em estudante dentro de ônibus, em Goiânia

Ao perceber que um homem, de 52 anos, estaria passando a mão em uma estudante, de 22, dentro do ônibus, uma mulher agiu rápido e entrou em luta corporal com o suspeito para detê-lo. O caso ocorreu nesta sexta-feira (04), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que o transporte coletivo estava seguindo rumo ao Terminal Garavelo quando toda a situação teve início.

Em um dado momento do trajeto, o homem, que estava com uma faca, teria apalpado as nádegas da estudante. Todavia, a mulher, também presente no local, percebeu o que estava ocorrendo e decidiu enfrentar o suspeito para impedi-lo de seguir com o assédio.

Ao chegarem no terminal, ele foi detido pela equipe de segurança privada, até a chegada da Polícia Militar (PM).

Os militares encaminharam o suspeito para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, mas o mesmo negou que tenha cometido o crime. Ele alegou, inclusive, que era deficiente visual e estava apenas retornando do supermercado.

A faca que estava com o homem foi apreendida e o caso deve agora ser investigado.