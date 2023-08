Prefeitura de Anápolis abre vagas para cursos gratuitos de Inglês e Libras

A Prefeitura de Anápolis anunciou a abertura de vagas para cursos de Inglês e Libras, que serão oferecidos de forma gratuita.

Com início na próxima semana, as aulas acontecerão todas as quintas-feiras pela noite, presencialmente, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope).

A carga horária será de 60h e os alunos ganharão um certificado ao final da disciplina, para que possam avançar de nível.

Aos professores com mais aptidão para a área de tecnologia, também serão ofertados os cursos de Gamificação e Ferramentas Tecnológicas no Contexto Educacional.

Além destes, serão ministradas aulas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), voltadas aos educadores que atuam nessa função dentro das escolas do município.

Por fim, a disciplina de Psicologia da Educação é outra que está sendo disponibilizada, com enfoque para docentes, estudantes de Psicologia e a comunidade em geral.

Para realizar a inscrições, os interessados deverão entrar em contato pelos telefones (62) 3902-1133 e (62) 98551-6899 ou se dirigirem à secretaria do Cefope, localizada no endereço: Avenida São Francisco, número 880 – Jundiaí.