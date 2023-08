Quem era o jovem goiano que morreu após teste de aptidão física em concurso da PM

“Futuro protetor da sociedade”. Era como se descrevia o goiano Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, que não resistiu e morreu quinta-feira (03), após passar mal durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para soldado da Polícia Militar (PM), que estava realizando no estado do Mato Grosso do Sul.

Natural de Goiânia, o jovem, que era irmão do meio de mais duas irmãs, estava em busca do sonho de ser policial e para isso, havia viajado com mais dois amigos para participar do concurso.

Ao Campo Grande News, a namorada de Arthur, Lays Rosa Campos, revelou que além de ter estudado bastante para o teste em questão, o amado realizava inscrição em todos que via.

Dedicado e sonhador, o rapaz também se descrevia nas redes sociais como sendo “desbravador da complexidade da mente humana”.

Em um vídeo que tem circulado das redes sociais, é possível ver o momento em que Arthur está realizando a corrida, em mais uma tentativa de se tornar policial.

Todavia, em um determinado momento do trajeto, ele começa a passar mal e chega a cair e se levantar por algumas vezes.

O jovem chegou a receber socorro e foi encaminhado às pressas para um hospital. Todavia, na madrugada de sexta-feira (04) acabou não resistindo.

O corpo de Arthur foi trazido de volta para Goiânia, onde será enterrado, no Cemitério Memorial Parque, neste sábado (05).