Você sabia que certos comportamentos podem ser verdadeiras facas de dois gumes contra qualquer relacionamento?

Por mais pequenas que elas parecem, a vida de qualquer casal pode se tornar um inferno a partir dessas atitudes sorrateiras.

6 atitudes que têm o poder de estragar um relacionamento e as pessoas só percebem depois:

1. Esperar que um de vocês faça todas as tarefas domésticas

Começando nossa lista, morar com o seu companheiro (a) não faz de você empregada doméstica dele (a). Isso significa que tudo em casa deve ser divido para não saturar o bom convívio no lar.

Quando sobrecarregamos o parceiro (a), esperando que ele lave toda louça ou sempre limpe o banheiro, acabamos gerando brigas e desgastando a relação.

2. Dizer que ama da boca para fora

Soltar um “eu te amo” só por dizer por força do hábito ou para esconder uma falta de assunto não vai fazer sua relação ficar melhor.

Acredite se quiser, mas essa atitude pode ser muito perigosa para a saúde do seu namoro.

3. Não fazer mais brincadeiras

Se na sua relação você e seu amado (a) costumavam fazer muitas palhaçadas, piadas e brigadeirinhas, mas de uma hora para outra isso acabou, saiba que pode ser perigoso!

Essa é a hora de começar a prestar atenção nas atitudes de vocês e o que podem fazer para melhorar.

4. Mania de perseguição

Outra atitude que pode ser uma ameaça para o casal é a mania de perseguição, como obter as senhas das contas das redes sociais, ver mensagens no celular e no computador e até ir fisicamente atrás da pessoa para investigar “possíveis casos”.

5. Invadir a privacidade

Em paralelo a procura de perseguição, é muito comum também esse parceiro ciumento começar a invadir a privacidade do outro, como acessar redes sociais, o perseguir na rua e assim por diante.

Fazer essas coisas pode ser muito prejudicial ao seu relacionamento e a saúde mental do seu amado.

6. Sempre ameaçar o término

Por fim, fazer ameaças também não é nada legal e demarca um alto grau de toxidade da sua parte.

Normalmente, essa atitude surge quando a pessoa fica inconformada de não encontrar vestígios de traição e por isso tentar coagir o outro a assumir.

