6 coisas que ninguém deve fazer no chuveiro e muitos insistem

Tomar banho é algo tão recorrente e comum na rotina dos seres humanos, em especial nos países abaixo da Linha do Equador – por serem mais quentes – que sequer nos atentamos com algumas coisas que não devemos fazer no chuveiro em hipótese alguma.

Por ser uma ação diária, as pessoas acabam cometendo alguns erros e colocando até mesmo suas vidas em risco por puro descuido.

Se você acha que também é uma dessas pessoas que fazem muitas atividades no piloto automático e não se atenta aos detalhes, é bom conferir essa lista de atitudes que não compensa cometer dentro do box do banheiro.

Veja logo abaixo e evite realizar essas ações!

6 coisas que ninguém deve fazer no chuveiro:

1. Usar aparelhos eletrônicos

Para começar a lista, esse tópico é frequentemente comentado, mas ainda sim inúmeras pessoas utilizam celulares no banheiro diariamente, seja para ouvir música durante o banho ou responder uma mensagem rápida.

É necessário evitar usar esses aparelhos eletrônicos enquanto estiver no chuveiro, para diminuir os riscos de choques elétricos e danos aos dispositivos – já que a umidade pode deteriorar seu celular.

2. Colocar objetos no ralo

Não jogue objetos como cabelos, sabonetes ou cotonetes no ralo do chuveiro, pois podem obstruir a passagem de água e causar entupimentos. Isso vai se tornar um grande problema a longo prazo.

3. Lavar roupas

Todo mundo já ouviu dizer que lavar as roupas íntimas durante o banho é uma boa aposta, certo? Saiba que não é! Em primeiro lugar, se você tem o costume de passar o sabonete em todo o corpo e desejar passar ele na calcinha, por exemplo, pode ser bem ruim.

Além do mais, ao lavar as peças no box e deixá-las secando pode ser um perigo para sua saúde. Elas podem permanecer úmidas por muito tempo – já que o banheiro tende a ser um espaço úmido -, o que favorece o crescimento de fungos e bactérias que provocam irritações e infecções vaginais, como candidíase.

4. Regular a temperatura com o chuveiro ligado

Não ajuste a temperatura do chuveiro com ele ligado, pois isso pode resultar em queimaduras na pele, caso a mudança térmica seja muito diferente. Além disso, o risco de ser vítima de um choque pode ser maior.

5. Uso de objetos cortantes

Evite utilizar objetos cortantes, como lâminas de barbear, no chuveiro, a presença de água pode aumentar o risco de acidentes.

6. Usar sabonete em barra

Para finalizar, os sabonetes em barras podem não ser as opções mais higiênicas. Já pensou em quantos germes, microorganismos e bactérias podem ficar no produto após lavarmos as mãos, corpo e rosto?

É melhor optar por um líquido!

