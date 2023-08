Durante prova de autoescola, motorista acelera carro de uma vez e deixa mulher morta

Uma prova prática de direção de carro resultou no atropelamento de três pessoas na Praça da Juventude, no Setor Central, em Alexânia, neste domingo (06). Uma das vítimas, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois.

Por volta das 12h, uma mulher, de 44 anos, estava realizando a prova do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) enquanto outras pessoas aguardavam próximas de um quiosque da praça. Ela já havia sido reprovada durante o percurso e, no ato de estacionar, teria parado longe do meio fio.

Com isso, o avaliador pediu para que ela parasse mais próximo, momento em que a motorista acelerou bruscamente a avançou sobre o meio fio. Ela só parou quando o carro de modelo Fiat Uno atingiu a parede de alvenaria do quiosque.

O Portal 6 apurou que a motorista estava nervosa e teria confundido os pedais, a levando a perder controle do veículo ao pisar no acelerador ao invés do freio.

Ao descer do carro, o avaliador viu que três pessoas foram vítimas do impacto e uma delas estava desacordada. Então, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e todas foram encaminhadas a um hospital.

Duas vítimas, de 21 e 33 anos, tiveram apenas ferimentos mais leves, mas a terceira estava com quadro grave de saúde. Apesar do atendimento recebido às pressas, ela não resistiu ao impacto e veio a óbito horas depois.

O caso já foi registrado pelas autoridades policiais e deve ser investigado pela Polícia Civil.