Viralizou na internet o fato de que inúmeras pessoas estão colocando bolas de papel alumínio na descarga do vaso e a curiosidade deixou alguns usuários das redes sociais confusos sobre o porquê.

Bom, acontece que algumas pessoas testaram o método de deixar pequenas bolinhas do papel na caixa da privada para que o alumínio diluísse parcialmente na água e ajudasse com o funcionamento da encanação.

Afinal, quem nunca sofreu um probleminha com vasos entupidos, não é? Pois bem, a solução alternativa foi muito promovida e separamos algumas dicas abaixo sobre como fazer e para quais finalidades a ideia pode ser útil. Confira!

É por isso que as pessoas estão colocando bolas de papel alumínio na descarga do vaso:

Em primeiro instante, é bom frisar que não há estudos científicos conclusivos sobre o uso efetivo de bolinhas de papel alumínio nas descargas. No entanto, há muitos relatos de usuários que acreditam que elas ajudam a prevenir entupimentos.

A ideia por trás disso é que o papel supracitado, por sua natureza abrasiva, ao ser levado pela água, poderia ajudar a eliminar pequenos detritos e evitar o acúmulo de resíduos nas paredes internas dos canos.

Seguindo esse método, seria necessário – de acordo com os internautas – pegar uma folha do material e fazer os recortes. Feito isso, enrole cada pedacinho, fazendo várias bolinhas médias.

Depois disso, basta colocar dentro da caixa de água, que escorrerá para o vaso sanitário no momento da descarga e perceber a diferença.

Atenção!

Apesar da boa divulgação da ideia, é fundamental relembrar que o uso de objetos estranhos no vaso pode causar danos ao sistema de encanamento, dependendo do tamanho e do material.

O bom desentupimento adequado pode ser realizado através dos métodos mais apropriados ou com a assistência de um encanador qualificado.

A vantagem é que o alumínio é um material reciclável e não ofertará tantos danos ao meio ambiente. No entanto, caso as bolinhas sejam grandes, poderá custar caro.

