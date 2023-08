Faustão apresentará Prêmio Marília Mendonça da Música Sertaneja em Goiânia

Apesar de ter se aposentado da telinha, Faustão foi selecionado para apresentar o prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, o primeiro dedicado exclusivamente ao gênero. O evento será realizado em Goiânia, no dia 24 de outubro – no dia do aniversário da capital goiana.

A premiação contará com homenagens à Marília, além de shows de diversos artistas do gênero, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube da artista.

Serão 13 prêmios, como artista solo feminino, artista solo masculino, hit do ano e artista revelação – tudo no universo sertanejo.

A família da ‘rainha da sofrência’ estendeu o convite a Fausto Silva por acreditar que ele teve papel importante na construção da carreira da cantora, que faleceu em acidente de avião em novembro de 2021.

Faustão voltará à telinha após se aposentar em julho, quando afirmou que já havia “vivido muita coisa”.

Em maio, quem recebeu o bastão do ‘Faustão na Band’ foi o próprio filho, João Guilherme Silva.