Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente de avião no interior de Minas Gerais

Não há sobreviventes no acidente com o bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, que caiu na tarde desta sexta-feira (05), na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A informação está sendo sustentada pelos principais meios de comunicação do pais.

Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, a aeronave transportava mais quatro pessoas a bordo – um assessor, um produtor, o copiloto e o piloto.

A assessoria de imprensa da artista chegou a se manifestar informando que ela estava bem, fato que levou a imprensa a repercutir essa versão.

Conforme o colunista Léo Dias, do Metrópoles, Marília Mendonça estava em deslocamento para fazer um show no interior do estado mineiro.

Silêncio

O Portal 6 entrou em contato com a PEC Táxi Aéreo e soube que toda a diretoria da empresa estava reunida e não poderia comentar o caso no momento.