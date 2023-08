Prefeitura de Anápolis abre seleção de OS’s para gestão da UPA Pediátrica e Hospital Alfredo Abrahão

A Prefeitura de Anápolis divulgou, nesta quinta-feira (03), a abertura da seleção de Organizações Sociais (OS’s) para gerir tanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica, quanto o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Município (DOM), ainda em fase inicial, e o prazo para envio de propostas vai até o dia 28 de agosto, para o caso da UPA, e até o dia 1º de setembro, no caso do Hospital.

Apesar da seleção, a vigência dos contratos que gerem as unidades seguem até o segundo semestre de 2023. Por ano, o montante gasto pela Prefeitura de Anápolis com empresas terceirizadas que gerem unidades de saúde no município chegou a R$ 129 milhões.

Retrospecto

No caso do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, ainda gerido pela Associação Beneficente João Paulo II, a tomada de controle acordada chegou a ser impedida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), ao serem constatadas irregularidades na empresa.

À época, o presidente do Sindsaúde, Ricardo Manzi, chegou a celebrar a decisão.

“Além de acreditarmos na capacidade da gestão municipal, somos contrários a esse modelo porque entendemos que a gestão terceirizada precariza as relações de trabalho, diminuem a qualidade do atendimento e abre brechas para desvios de recursos públicos”, ressaltou.

Ainda não foram reveladas quais serão as concorrentes ao Hospital Municipal, devido ao prazo para lances ainda estar aberto.

Contudo, o Portal 6 entrou em contato com a Fundação Educativa Evangélica (Funev), através da assessoria, e confirmou a intenção desta de seguir gerindo a UPA Pediátrica.

Apesar do contrato entre a Funev e a Prefeitura ter terminado no mês de julho, a entidade ainda informou que houve um aditivo neste, de modo que a renovação da gestão só ocorrerá em janeiro de 2024.

Veja, na íntegra, a nota enviada pela Funev:

“Sobre a vigência da gestão, foi celebrado aditivo de prorrogação de prazo. O atual contrato da FUNEV tem vigência até janeiro de 2024. A FUNEV, organização social devidamente qualificada, pretende ser concorrente em qualquer certame relacionado à UPA Perfil Pediátrico”.