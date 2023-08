As pessoas bonitas são assim não necessariamente por conta da sua aparência, mas também por razão de seus comportamentos.

O que acontece é que muito além do que aquele velho padrão estético de olhos claros e cabelos brilhantes, as pessoas que mais chamam atenção e atraem as outras, são aquelas que sabem como se comportar.

6 segredos que as pessoas bonitas guardam a 7 chaves para as feias não saberem:

1. Postura

Começando nossa lista, é de praxe: as pessoas mais belas possuem muita postura. E sim, estamos falando da coluna ereta mesmo, passo firme e cabeça erguida.

Essa postura ainda é aliada a um comportamento mais “sério” e centrado.

2. Classe ao se vestir

Essas pessoas, obviamente, também iriam ter muita classe ao se vestir e para elas, menos é mais!

Sendo assim, elas apostam em roupas clássicas, com nada extravagante ou muito vulgar. São pessoas elegantes!

3. Etiqueta à mesa

Você jamais vai ver uma pessoa bonita com falta de educação à mesa, por exemplo, fazendo alguma refeição de forma desesperada.

Isso quer dizer que ela se alimenta de forma calma e com muita elegância.

4. Simplicidade

A simplicidade é a maior aliada dessas pessoas.

Para elas, não tem porque agir com soberba ou vaidade exagerada, e é esse minimalismo que as deixa belas e atraentes.

5. Calma na fala

As pessoas bonitas são bonitas até na hora de falar, já reparou?

O artifício que elas usam é ter bastante calma na fala, pronunciar cada palavra corretamente e saber o que dizer. Isso as fazem ficar mais belas ainda.

6. Delicadeza

Normalmente, se espera uma certa delicadeza apenas das mulheres, não é mesmo?

Mas a real é que as pessoas bonitas no geral são delicadas. Isso as deixa mais lindas ainda, já que não são desastradas.

