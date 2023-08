Após Arraiana, Prefeitura de Anápolis anuncia revitalização do gramado do Jonas Duarte

A Prefeitura de Anápolis anunciou, nesta segunda-feira (07), que iniciou a revitalização do gramado do Estádio Jonas Duarte.

O comunicado veio a público logo após o fim da realização do Arraiana 2023, que ficou hospedado na estrutura física da arena de futebol.

Segundo a secretária de Integração, Eerizania Freitas, “as manutenções e reparos no local acontecem quatro vezes ao ano, seguindo o cronograma que é traçado para manter a saúde do gramado”.

Dessa forma, a expectativa é de que o Jonas Duarte volte a apresentar condições para receber grandes partidas em breve.

A manutenção é dividida em quatro fases, que incluem a retirada da grama morta na base do gramado, a descompactação do solo, a aeração para melhorar a drenagem e oxigenação das raízes e, por fim, a cobertura para eliminar a irregularidades na superfície do gramado e estimular o desenvolvimento de novas mudas.

Vale lembrar que o Estádio Jonas Duarte é administrado pela Prefeitura de Anápolis e recebe partidas do Campeonato Goiano de Futebol, assim como torneios amadores e jogos beneficentes.