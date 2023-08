Uma mulher, de 30 anos, acabou morrendo após ser atacada com golpes de faca pelo próprio marido, em Pires do Rio. O caso aconteceu na noite deste domingo (06).

O Portal 6 apurou que a situação aconteceu no Bairro Nossa Senhora das Lourdes, e que a vítima foi identificada como Rodrielly Pires Gonçalves. A denúncia teria sido feita pelo pai dela.

Segundo ele, a descoberta da situação só foi possível porque o neto, filho da vítima, chegou à casa dele dizendo que o próprio pai teria matado a mãe. O avô foi até o local, mas se deparou com a filha já morta.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) compareceu ao local e registrou os ferimentos da vítima, na face e no pescoço, provocados por uma faca que estava ao lado do corpo, no chão.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez o recolhimento do corpo. Dadas as circunstâncias, o caso foi registrado como feminicídio.