Últimos dias para inscrições de estágio no TJGO com bolsa de R$ 1.050

Encerram-se nesta terça-feira (08) as inscrições do processo seletivo para o estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

As inscrições, assim como as provas, devem ser feitas exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até às 12h de terça.

Para participar, basta ter acima de 18 anos e estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em disciplinas do ensino superior público ou particular.

Ao todo, são 235 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva nas cidades de Goiânia, Aparecida, Catalão, Itumbiara, Planaltina e Trindade.

As oportunidades são para os cursos de direito, arquitetura, administração, psicologia, publicidade, jornalismo, ciências contábeis, entre outros. O estágio possui duração de até dois anos e carga horária semanal de 25 horas.

O TJGO dará uma bolsa auxílio de R$ 1.050 por mês, assim como auxílio-transporte de R$ 8,90 por dia estagiado de forma presencial.

Mais informações estão disponíveis no edital.