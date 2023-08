Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo, como a Uber por exemplo, tornaram-se uma alternativa popular para a locomoção das pessoas que é muito utilizado hoje em dia, oferecendo comodidade e praticidade aos passageiros.

No entanto, apesar das vantagens, há algumas atitudes que alguns passageiros adotam que podem ser extremamente irritantes para os motoristas.

Neste texto, separamos para você algumas ações típicas de passageiros que contribuem para uma experiência que causa irritação aos condutores que trabalham no aplicativo.

6 coisas que os passageiros fazem dentro do Uber e mais irritam os motoristas

1. Atrasos constantes

Um dos principais incômodos para os motoristas de Uber são os passageiros que têm o hábito de se atrasar para o embarque.

Isso pode aumentar o tempo da rota planejada, gerar perda de tempo e, consequentemente, menor eficiência na prestação do serviço.

2. Não respeitar o espaço do motorista

Alguns passageiros têm o costume de se sentarem na parte dianteira do veículo, o que pode causar desconforto ao motorista, invadindo sua privacidade e criando uma sensação de intrusão no ambiente de trabalho.

Sem contar aqueles outros que ficam fazendo perguntas indiscretas tentando invadir a privacidade do trabalhador e descobrir detalhes da vida dela ou algo parecido.

3. Comportamento inadequado

Passageiros que agem de forma desrespeitosa, seja com o motorista ou com outros ocupantes do veículo, tornam a viagem desagradável para todo mundo ali envolvido.

É importante manter a cordialidade e respeitar as regras básicas de convivência durante o trajeto. Existem passageiros que até embarcam em estado de embriaguez, causando uma desestabilidade no clima da viagem.

4. Pedir para parar em locais não permitidos

Solicitar paradas extras em locais proibidos, como faixas de pedestres, vias exclusivas ou em áreas de risco, pode colocar em perigo a segurança do motorista e dos demais passageiros, além de ser uma infração de trânsito.

Existem situações em que alguns passageiros pedem para parar em vias movimentadas, BRs ou mesmo avenidas de grande circulação de carros para pedir para fazer necessidades ou até mesmo encerrar a viagem por ali.

5. Mudar a rota sem avisar

Algumas pessoas podem pedir ao motorista para alterar a rota estabelecida pelo aplicativo sem comunicar previamente.

Essa atitude pode gerar confusão, prolongar o tempo de viagem e causar desentendimento entre os dois lados. De repente o condutor não contava com aquele novo trajeto e, de repente, o passageiro decide solicitar mudança de rota de forma repentina.

6. Bater a porta do carro

Tanto ao entrar quanto, principalmente, na hora de descer existem aqueles que não economizam na força e batem a porta do carro fazendo um estrondo enorme.

Esse tipo de atitude irrita qualquer motorista de transporte de passageiro por aplicativo. Alguns deles até colocam adesivos no vidro do carro solicitando para que não batam a porta do veículo.

