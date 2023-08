Após ganhar R$ 1 milhão na loteria, homem cumpre promessa e deixa família emocionada

Numa brincadeira em família que se tornou realidade, um padrasto aceitou o desafio da enteada e decidiu apostar na loteria utilizando apenas os números do aniversário dela.

Surpreendentemente, ele acabou levando a bolada milionária! Após o choque da vitória, o homem honrou a promessa que havia feito à jovem e lhe entregou o bilhete premiado, de acordo com o The Sunny.

O prêmio impressionante de US$ 200.000, quase R$ 1 milhão, deixou Cally Krisell, a enteada do sortudo, completamente atônita quando ele apareceu em sua casa para compartilhar a notícia.

Cally contou que, na família, costumavam brincar sobre o padrasto jogar frequentemente na loteria, buscando a sorte a todo custo.

Ela sempre fazia graça com ele, dizendo que, se um dia ele ganhasse, daria o prêmio para ela.

O nome do homem, que comprou o bilhete num posto de gasolina no Arkansas, Estados Unidos, foi mantido no mais absoluto sigilo pela equipe do sorteio da premiação.

O padrasto costumava jogar no Powerball, mas jamais imaginou que um dia a sorte bateria à sua porta. E, de fato, dessa vez bateu e bem.

No sorteio do dia 17 de julho, o homem acertou quatro das cinco bolas brancas e o número da Powerball. O padrasto apostou nos números vencedores 05, 08, 09, 17 e 41.