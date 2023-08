Bebê de 1 ano morre após atendimento na UPA de Trindade e família pede investigação

Um alerta se acendeu em Trindade, nesta terça-feira (09), após uma nova denúncia vir à tona, apontando a morte de um bebê de 01 ano e quatro meses na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Conforme apurado pelo Portal 6, a criança foi levada à UPA Dilson Alberto de Souza, no dia 08 de maio, com febre, vômito, diarreia e secreção no ouvido direito.

A mãe do bebê, uma jovem de 23 anos, aponta que chegou com o filho na unidade de saúde por volta das 14h30. No entanto, ele só foi recebido por uma médica três horas depois.

No consultório, a profissional de saúde teria atendido a criança no colo da genitora, apenas olhando para o garotinho e disse ser uma infecção de ouvido.

Dessa forma, a médica teria aplicado um medicamento no menino, ainda dentro da UPA, e passado uma receita para a mãe utilizar no bebê em casa, sem fazer mais exames.

Já eram 19h quando eles voltaram para casa, com a criança ainda apresentando vômito e diarreia. Eventualmente, o garoto acabou dormindo.

No entanto, ao checar a filho por volta das 22h30, a jovem percebeu que ele estava com a boca roxa e não acordava.

Nisso, eles voltaram para a UPA Dilson Alberto de Souza, onde o menino foi levado pela equipe médica para ser atendido.

Horas depois, por volta das 02h do dia 09 de maio, a mãe recebeu a notícia de que a criança tinha morrido, enquanto esperava por uma UTI Móvel, para transferi-lo a outro hospital.

Assim, no dia em que se completou três meses da morte do filho, a jovem procurou uma delegacia para registrar a ocorrência e pedir que a Polícia Civil (PC) faça uma investigação, já que ela ainda não conseguiu retirar o resultado da autópsia.

O Portal 6 procurou a Prefeitura de Trindade para uma nota a respeito do caso, mas ainda não teve retorno.

Vale lembrar que, nesta segunda-feira (07), uma menina de 05 meses morreu na mesma UPA do município, após receber uma injeção de dipirona.