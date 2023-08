SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um bebê de apenas três meses morreu em Houston, nos EUA, após ser deixado sozinho pela mãe no carro, em meio a uma onda de calor “perigosa e implacável”, segundo a polícia norte-americana.

Uma mulher chegou de carro com seus dois filhos, na tarde desta quarta-feira (9), ao Centro Harris de Saúde Mental em Houston, referência pública de saúde mental do Condado de Harris, no Texas.

Ela entrou no prédio com o mais velho, de 4 anos, mas deixou seu filho de 3 meses sozinho no carro, segundo o Departamento de Polícia de Houston.

Quando a mãe e a criança retornaram algum tempo depois ao estacionamento, ela encontrou o bebê inconsciente dentro do veículo.

A polícia ainda não sabe quanto tempo a criança ficou sozinha no veículo e se foi deixada de forma intencional ou por engano, segundo apurou a ABC News.

A sensação térmica na tarde desta terça chegou a 42°C, em meio a uma onda de calor que castiga os EUA desde o início do verão.

Os socorristas chegaram ao local minutos após receberem uma ligação para o 911. O bebê chegou a ser levado para um hospital próximo, onde foi declarado morto, segundo a polícia.

O chefe assistente da polícia de Houston, Yasar Bashir, descreveu o incidente como trágico, mas “evitável”, dizendo que “nunca deveria acontecer”.

O médico legista do condado de Harris conduzirá uma autópsia e determinará a causa da morte.

“Houston fica muito quente e sob nenhuma circunstância você deve deixar uma criança em um carro, nem por um momento. Especialmente em um bebê ou criança, a temperatura do corpo sobe muito rapidamente”, disse Yasar Bashir, chefe assistente da polícia de Houston, em entrevista coletiva.