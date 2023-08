Casa Monóculo: mansão no meio da mata e ‘pertinho do céu’ chama atenção em Alto Paraíso

A semelhança com um monóculo, a construção de tirar os pés do chão, literalmente, e a proximidade com a natureza, são alguns dos incentivos que destacam e chamam a atenção dos turistas para a Casa Monóculo, localizada na cidade de Alto Paraíso, em Goiás.

O nome atípico do imóvel de luxo não é apenas um mero capricho. Isso porque a propriedade está fixada no meio da mata, no Jardim Cerrado Nativa, e está construída a cinco metros do chão.

Para se ter uma ideia, é necessário subir uma escada, que serpenteia no meio das árvores, para ter acesso ao imóvel. Tudo isso para que os visitantes tenham a sensação de amplitude ao percorrer pelo local.

“A ideia é passar por uma espécie de descompressão nesse trajeto, que vai da escada até chegar à vista descortinada para a mata e para o céu”, explicou o responsável pelo projeto, o arquiteto Alan Chu, à revista Elle.

Mas não é só a estrutura que chama a atenção. O local também possui uma vista de tirar o fôlego, uma parede de vidro de 30 metros quadrados, além de uma jacuzzi estrategicamente posicionada no deck, que facilita a visão ao céu estrelada durante as noites.

O ambiente conta com um quarto com cama de casal, cozinha equipada, garagem residencial, wi-fi, TV, guarda roupa e banheiro.

Para fazer jus ao nome, na sacada do imóvel, ainda há um monóculo com visão noturna, ideal para quem quer observar as estrelas durante a noite.

“A casa do Monóculo foi pensada não só para deixar uma memória eterna da vista, mas também para proporcionar aos seus hóspedes uma experiência única e inesquecível”, conclui Chu.

Conforme anunciado no site AirBnb no dia 09 de agosto de 2023, o valor de uma diária no local para um hóspede é de R$716. O preço pode variar a depender da quantidade de pessoas e do dia escolhido.