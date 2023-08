Primo do governador Ronaldo Caiado morre em acidente de quadriciclo

Em um fatídico acidente de quadriciclo, ocorrido na noite desta terça-feira (09), Paulo Vitor de Rocha Lima Spenciere, de 32 anos, primo em segundo grau do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), acabou vindo a óbito.

O caso aconteceu em Atins (MA), vilarejo dos Lençóis Maranhenses, localizado a cerca de 260 km da capital do estado, São Luís.

Ele e a esposa andavam no veículo quando acabaram capotando durante um passeio nas dunas. Andressa Fernandes, a cônjugue, ficou ferida e foi levada para um hospital da região com um corte na testa e suspeita de fratura no braço.

Os bombeiros prestaram socorro ao casal, mas Paulo acabou não resistindo e morreu ainda no local. Eles foram levados, posteriormente, para São Luís, no helicóptero do Centro Tático Aéreo (CTA).

A vítima atuava no mercado imobiliário, era formado em engenharia civil e também desempenhava funções de planejador financeiro.

Natural de Goiânia, Paulo vivia em São Paulo (SP) com a esposa e era filho de Elaine Caiado Rocha Lima, prima do governador Ronaldo Caiado.

Assim que soube da fatalidade, o governador do Maranhão (MA), Carlos Brandão (PSB), que está em São Paulo a trabalho, ligou para o chefe do Executivo goiano e prestou solidariedade. Ele ainda informou que prestará apoio na transferência de Andressa Fernandes para um hospital de São Luís e no translado de retorno do corpo de Paulo Vitor para Goiânia.