Quem nunca ficou curioso (a) para ler o que uma determinada pessoa enviou no WhatsApp, mas, ao abrir a conversa, notar que o conteúdo foi apagado? No entanto, existe um truque capaz de fazer com que o mensageiro consiga ver as mensagens apagadas no aplicativo sem precisar baixar nada.

Por meio desse recurso, você não ficará mais só na curiosidade e poderá, assim, ler toda a mensagem enviada. Quer saber qual é? Leia até o final e descubra.

Truque para ver as mensagens apagadas no WhatsApp sem precisar baixar nada

Desde a chegada do recurso de apagar as mensagens já enviadas no WhatsApp, muitos usuários tem buscado formas e técnicas para conseguir ter acesso ao conteúdo apagado.

Afinal, convenhamos que ficamos com a pulga atrás da orelha ao abrir uma conversa no mensageiro e se deparar com a frase “mensagem apagada”, não é verdade?

No entanto, um truque ainda desconhecido por muitos é capaz de mudar esse cenário e fazer com que os usuários tenham acesso as mensagens apagadas no WhatsApp e o melhor, sem precisar baixar nenhum aplicativo.

Com esse recurso, será possível visualizar todas as mensagens do mensageiros, ainda que elas foram apagadas pelo outro contato no mensageiro.

Para isso, basta abrir as configurações do aparelho e, em seguida, clicar em “Notificações”. Depois, basta ir até “Histórico de notificações”, deslizar a barra para o lado e ativar o recurso de notificações. Após isso, todas as novas mensagens ficarão visíveis.

Assim, para visualizá-las, é só ir até o ícone do WhatsApp, para que todas as mensagens que tenham sido apagadas sejam vista. Dentro do aplicativo, o texto será exibido como “mensagem apagada”, mas o outro usuário será capaz de vê-lo na aba de visualizações.

Apesar da boa notícia, é importante ressaltar que essa funcionalidade está disponível apenas em aparelhos a partir do sistema operacional do Android 12.

