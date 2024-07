Não frite frango! Chef ensina maneira diferente e muito mais deliciosa

Cansou de fazer frango sempre do mesmo jeito e quer comer a carne de um jeito diferente? Receitinha bombada é a nova queridinha da internet

Magno Oliver - 24 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Adilsom Figueiredo)

Quando o assunto é frango frito, cada pessoa tem o seu toque especial, seu ingrediente secreto, sua receita diferente que não passa para ninguém, não é mesmo?

Assim, sabemos que o prato precisa de uma boa técnica, bons ingredientes e um olhar especial para não errar o ponto e ele ficar com gosto ruim.

Dessa forma, descobrimos uma receita bombada nas redes sociais que viralizou e se tornou a queridinha da vez entre os seguidores.

O perfil no Instagram @adilsonfigueira trouxe uma técnica bem saborosa e interessante do franguinho que o deixa com um sabor todo especial.

Ingredientes da receita:

– 1 kg de frango (corte à sua escolha, de preferência com mais carne);

– 4 batatas medias (500 gramas);

– 1 cebola pequena;

– 2 pimentões médios;

– 1 colher de café de gengibre;

– 1 tomate grande;

– Sal a gosto;

– Pimenta gosto;

– Cheiro verde a gosto;

– 2 colheres de amido de milho (maizena) ou farinha de trigo;

– 2 colheres de sopa de óleo;

– 4 dentes de alho;

– 1 colher de açafrão;

– 1 colher de pimenta calabresa seca;

– 2 colheres de sopa de molho de extrato.

Como preparar a receita

O primeiro passo é cortar o frango escolhido em pequenos pedaços. Depois disso, passe o amido de milho para tirar o cheiro forte e deixe descansar por 2 minutos.

Em um recipiente, coloque as batatas cortadas em cubos, pimentões e a cebola. Coloque água no frango e retire o excesso de amido de milho.

Tempere a carne com gengibre, açafrão, pimenta, sal, o extrato e misture tudo. Depois, deixe descansar enquanto vai marinando.

Coloque uma panela no fogão, ligue em fogo médio, adicione 2 colheres de óleo e deixe esquentando. Enquanto isso, em outra panela, coloque meio litro de água para esquentar.

Na panela já aquecida com o óleo, coloque os dentes de alho, um pouco dos pimentões cortados, 1 cebola picada e deixe refogar tudo por mais 1 minuto. Depois disso, coloque as batatas em cubo, o frango temperado e não misture nada na panela.

Em seguida, coloque a água quente até cobrir o frango e os legumes por 15 minutos em fogo médio. Depois, adicione o tomate, os pimentões, tampe e deixe por mais 5 minutos.

Logo depois, é só desligar o fogo e servir o frango no prato.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

