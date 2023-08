Abertas inscrições para concurso público com salários de até R$ 8,7 mil em Goiás

A Prefeitura de Marzagão, a cerca de 200 km de Goiânia, está com as inscrições abertas para 69 novos cargos de carreira. Interessados têm até o dia 24 de agosto para participar da seleção.

São vagas para diversas áreas, como auxiliar de serviços gerais, mecânico, auxiliar administrativo, professor, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e médico, sendo que 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

O contrato possui validade de até quatro anos, com salários variam entre R$ 1.413,21 e R$ 8.745,11, a depender da função.

As inscrições são realizadas por meio do site do Instituto ITEC, mediante pagamento da taxa de R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para médio e técnico e R$ 140 para nível superior.

Vale destacar que o concurso terá provas objetivas para todos os candidatos e prova de títulos para o cargo de professor.

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 03 de setembro em escolas da cidade, abordando conteúdos de língua portuguesa, informática básica, conhecimentos gerais, atualidades, legislação e conhecimentos específicos de cada cargo.

Assim, os resultados serão divulgados no dia 25 de setembro pelo site do Instituto ITEC.

Mais informações estão disponíveis no edital.