Com jogo de empurra-empurra, paciente com câncer passa por momentos de desespero em Anápolis

Descobrir um câncer nunca é fácil, ainda mais quando não há o amparo médico necessário. Pois é exatamente isso que Andreia Cristina Vieira está tendo de enfrentar, após o pai ser diagnosticado com um linfoma e passar por uma luta, que se estende até hoje, na busca por atendimento em Anápolis.

O Ambulatório Municipal de Oncologia (AMO) é o local onde os anapolinos que são diagnosticados com câncer vão para serem direcionados ao tratamento adequado. Foi para lá que José Baltazar Vieira, de 76 anos, se dirigiu, no dia primeiro deste mês, com o intuito de ser acolhido.

Entretanto, ao Portal 6, Andreia contou que, segundo a AMO, o município não está realizando o atendimento de pacientes do setor de hematologia oncológica.

“Lá eles encaminharam a gente para a Regulação, para eles poderem encaminhar a gente para Goiânia, porque lá tinha vaga”, revelou.

Entretanto, após a inserção do nome do paciente no sistema, o atendimento na capital foi negado, sendo feita a devolução para o município de Anápolis. Como relatado pela filha, a negativa se deu pelo fato de que, no banco de dados, Anápolis consta como apta a realizar o serviço requisitado.

Nesse bate e volta, aparentemente contraditório, Andreia conta que o desespero vai crescendo cada vez mais, pois o pai precisa urgentemente iniciar o tratamento.

“Meu pai já tem uma idade mais avançada, qualquer coisa pode abalar a saúde dele, sem esse tratamento eu não sei o que fazer”, confessou.

O que diz a Semusa

À reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que os pacientes que já estavam em atendimentos onco-hematológicos continuaram a ser atendidos sem alterações.

Além disso, a pasta também afirmou que durante o processo de habilitação de unidades prestadoras, os novos pacientes foram encaminhados para Goiânia, mas a partir de segunda-feira (14) os atendimentos desta especialidade voltarão a ser realizados pelo município.