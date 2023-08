Com morosidade do TCM, OS que administra hospital de Anápolis vai abocanhar R$ 72 milhões

Completará 02 anos em outubro a revogação que o conselheiro Fabrício Motta concedeu sobre a própria liminar que impedia a inauguração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. O contrato emergencial, que a Prefeitura de Anápolis estabeleceu com a OS responsável por gerir a nova unidade, foi considerado suspeito e cheio de vícios pelo Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas de Goiás (TCMGO).

Desde então, a Fundação João Paulo II, oriunda do Pernambuco, segue à frente da unidade recebendo o total de R$ 72 milhões. A mesma entidade chegou a ser desclassificada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em um processo de seleção de OS’s para administrar o mesmo hospital.

Questionado pela Rápidas do Portal 6, o conselheiro Fabrício Motta, via nota, ressaltou que “desde o protocolo os autos nunca ficaram mais do que poucos dias no gabinete, exceto quando vieram conclusos ao final”. Porém, ainda assim, o conselheiro não tomou nenhuma outra decisão que levasse o caso para apreciação dos demais colegas.

Oriundo do Ministério Público, Fabrício Motta está dando palestras por esses dias e, conforme o chefe de seu gabinete, José Rosa, informou não tem previsão de aparecer presencialmente no Tribunal.

Reservadamente, técnicos do órgão confessam que a morosidade levará o processo à iminente extinção por perda do objeto. Isso porque a Prefeitura de Anápolis espera concluir ainda neste semestre a seleção que escolherá a nova gestora do hospital.

O afago de Coronel Adailton ao colega Talles Barreto

Por falar em TCMGO, o deputado Talles Barreto (UB) foi afagado pelo colega Coronel Adailton (SD) durante reunião da Comissão da Constituição, Justiça e Redação (CCJ), Coronel Adailton (SD). O parlamentar anapolino disse que conta com o ex-tucano. “Seja aqui [na Alego] ou aconselhando os nossos prefeitos e vereadores”.

A insinuação tem um porquê: Talles Barreto é o favorito na fila da Casa virar conselheiro do órgão.

Deputados do UB querem aumentar emendas impositivas sem combinar com Caiado

Deputados do União Brasil, partido do governador, querem elevar de 1,2% para 2% o uso do orçamento para a chamada “emenda impositiva”.

Com elas, seja da base ou oposição, deputados têm o poder de destinar livremente os recursos e o Governo de Goiás é obrigado a pagar.

À Rápidas do Portal 6, o presidente da Comissão de Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, Renato de Castro (UB), disse que tentará conduzir a ideia em harmonia com Caiado, mas ressaltou que a Alego é um poder independente, que sempre tem a última palavra.

Márcio Corrêa faz coro a Caiado contra texto da Reforma Tributária

Mesmo contrariando graúdas do partido no Congresso Nacional, o deputado federal Márcio Corrêa (MDB) fez coro aos argumentos do governador Ronaldo Caiado (UB) para a revisão da Reforma Tributária.

Atualmente, ela tramita no Senado e as críticas do chefe do Executivo de Goiás começam a ganhar tração entre os representantes dos estados. Se não for enviado ao presidente Lula como chegou na Casa, o texto voltará para Câmara dos Deputados.

Nota 10

Para a Motor Meeting, que está administrando o Kartódromo de Anápolis e já tem um robusto calendário de eventos programados para o local – antes subaproveitado pelo Poder Público.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. Entra ano e sai ano, a pasta não consegue organizar o trânsito para partidas com grandes públicos no Serra Dourada.

As vias que dão acesso ao estádio, como as avenidas A e H, ficam intransitáveis para torcedores e moradores da região.