Empresário goiano morre ao cair de mula a caminho da Romaria do Muquém

Um empresário de 63 anos, natural de Niquelândia, acabou vindo a óbito depois de cair da mula na qual cavalgava. O caso aconteceu nesta quarta-feira (09), quando ele estava a caminho da Romaria de Muquém, um distrito do município.

O Portal 6 apurou que a vítima foi identificada como Idail Afonso Cordeiro, proprietário de uma loja de materiais para construção.

Na tentativa de subir no animal, ele acabou caindo e batendo a cabeça no chão, precisando de socorro médico imediato.

Foi levado, então, para o Hospital de Colinas do Sul, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, o idoso foi encaminhado até a cidade de Uruaçu.

No trajeto para a outra unidade, Idail acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. O trajeto pretendido por ele, juntamente com os outros romeiros, tinha 50 km, a partir de Niquelândia.

A Romaria do Muquém é considerada a mais antiga peregrinação de Goiás, remontando ao ano de 1748, completando 275 anos em 2023. Ano após ano, milhares de fiéis se deslocam para a festividade, no começo do mês de agosto.