Jovem que foi esfaqueada pela ex do namorado respira com ajuda de aparelhos

Quatro dias após ter sido esfaqueada pela ex-esposa do namorado, Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, respira com ajuda de aparelhos e está em estado grave – conforme boletim médico do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Essa situação é consequência de uma discussão entre as duas mulheres ocorrida no último sábado, em Inhumas.

O Portal 6 apurou que não se sabe qual foi o estopim para o início da agressão, mas essa está longe de ser a primeira animosidade entre ambas.

Isso porque a ex já havia enviado áudios via WhatsApp em que ameaça a mulher de morte. No sábado, no entanto, a ex-mulher do atual namorado da vítima, de 42 anos, sacou uma faca e golpeou a atual diversas vezes.

Após o ataque, a vítima, de 29 anos, foi socorrida e encaminhada ao HUGOL, em Goiânia, por causa da gravidade dos ferimentos. Já a suspeita fugiu e ainda não foi localizada até a publicação desta reportagem. Não se sabe o que teria motivado a discussão.