Agora ou nunca: consegue encontrar “FELICIDADE” em 16 segundos

Você sabia que a simples brincadeira de procurar as palavras que conhecemos como caça-palavras, teve sua origem no antigo Egito?

E não para por aí, esse formato que conhecemos hoje foi difundido pelo jornal “New York Time” lá no início do século XX e de uma coisa temos certeza: além de divertido, este passatempo é um excelente exercício mental para testar os reflexos oculares e também ajudar a prevenir doenças do campo psicológico.

No desafio de hoje, que preparamos para você a seguir, seu objetivo será ter que encontrar a palavra “FELICIDADE” sem receber nenhum tipo de ajuda.

Será que você consegue encontrar a palavra no menor tempo possível e sem nenhum tipo de ajuda? Vamos lá!

E aí, deu certo? Conseguiu encontrar a palavra?

Para os mais espertinhos, parabéns! O seu raciocínio é acima da média e saiba que suas habilidades oculares estão com tudo!

Bom e para os não muito sortudos, que não desvendaram a brincadeira, te daremos mais uma chance! Volte a imagem e tente de novo…

Para você que tá desejando saber o resultado, se liga só onde estava a palavra secreta:

Gostou do desafio? Teste estes outros aqui também:

– Encontre em 15 segundos a palavra “DOMINGO” neste caça-palavras e mostre que você tem esperteza