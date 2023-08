Antes de partir, jovem fez último pedido ao melhor amigo e ele topou realizar

Um vídeo postado no reels do Facebook dividiu opiniões na internet por conta de um pedido inusitado de uma jovem a um amigo em estado terminal de um câncer.

O perfil de histórias, relatos e curiosidades @BrunoFernandesYT trouxe um pedido inusitado de despedida que uma jovem amiga fez a um amigo antes que ela partisse.

Na chamada anunciada, a legenda de destaque anuncia: “Eu tirei a virgindade da minha amiga em estado terminal antes de ela falecer.”

No início da postagem, o texto começa a história dizendo que “hoje é aniversário de um ano desde que ela faleceu e não consigo parar de pensar nela.”

E continua citando que a moça foi “minha amiga por 6 anos. O câncer dela voltou de forma agressiva, e ela nos disse que não queria fazer quimioterapia novamente. Então planejou aproveitar o tempo que restava.”

A história do pedido final da moça dividiu opiniões. Muitos seguidores ficaram comovidos com a vontade carnal da jovem, enquanto que outros não ficaram nada confortáveis com o relato e a atitude do amigo em conceder a ela seu último desejo.

A publicação teve milhares de visualizações de seguidores, além de mais de 10 mil curtidas.

Confira o vídeo na íntegra: