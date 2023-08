Um homem, de 37 anos, protagonizou cenas de vandalismo e descontrole na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipú, em Goiânia. Ele quebrou vidraças do balcão de atendimento e diversos objetos em um ataque de fúria, fugindo em seguida.

O Portal 6 apurou que a situação aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira (10). O autor era o acompanhante de uma paciente que aguardava atendimento e teria saído da unidade em uma caminhonete preta.

Dentre os itens quebrados, estão três lixeiras e um teclado de computador utilizado pelos funcionários do setor de atendimento da unidade.

O médico plantonista que estava no local acionou ajuda, alertando sobre a presença de um homem agressivo e alterado.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi a primeira a chegar na cena e, ao constatar a gravidade da situação, pediu reforço da Polícia Militar (PM), que também se dirigiu até a UPA.

Ao chegar na unidade, os militares se depararam com as cenas de destruição, mas o responsável já tinha ido embora. Decidiram então procurá-lo, o encontrando momentos depois, por conta das informações do veículo que conduzia.

O autor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde deve responder pelos danos causados ao patrimônio público. As autoridades irão analisar os fatos e tomar as providências cabíveis.