Irmão de Matheus e Kauan é preso por tentativa de homicídio

Marcos Vinícius Aleixo Pinto, irmão da dupla de cantores sertanejo Matheus & Kauan, foi preso nesta sexta-feira (11), sob a suspeita de tentativa de homicídio.

Conforme apurado pelo Portal 6, o suposto crime aconteceu na cidade de Itapuranga, localizada a 160 km de Goiânia.

O jovem, de 29 anos, tinha chamado a ex-esposa para a casa dele, pois queria ver o filho pequeno que eles tiveram enquanto ainda estavam juntos.

Assim, a mulher chamou o primo dela, de 35 anos, para acompanhá-la, junto da criança, e foram os três para a residência de Marcos.

Tudo ocorria com tranquilidade até que, na hora de ir embora, o pequeno começou a chorar, dizendo que queria ficar mais tempo na casa do pai.

No entanto, como a decisão já tinha sido tomada, a mãe foi em direção ao carro, para guardar os brinquedos do filho, deixando o primo conversando com o ex-marido.

Só que, nesse intervalo, Marcos teve um acesso de fúria e começou a atacar a vítima com golpes de faca nas costas, ao mesmo tempo em que dizia: “vou te matar”.

A ex-esposa e o primo conseguiram fugir do local, indo direto para o hospital municipal da Itapuranga.

A polícia foi acionada e começou a buscar o jovem, que havia deixado a residência de carro. Ao ser localizado, os policiais deram voz de prisão e conduziram Marcos algemado para a delegacia.

No veículo do suspeito, também foram encontrados 11 g de maconha, que, segundo ele, seriam para uso próprio.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do ocorrido.