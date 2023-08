Moradores desvendam o mistério após encontrarem encomendas largadas na porta de casa

Graças às câmeras de segurança de residências de Anápolis, moradores conseguiram desvendar o mistério do porquê algumas encomendas chegavam danificadas ou simplesmente apareciam na garagem, mesmo sem ninguém em casa para recebê-las.

Um entregador de compras online foi flagrado lançando os pacotes na porta de moradores e os deixando largados na calçada. Em alguns casos, eles são abandonados na rua ou arremessados por cima de muros.

O Portal 6 recebeu denúncias da prática nesta sexta-feira (11), vindas de moradores de diversas regiões da cidade, apontando a recorrência do ato.

“Compramos recentemente um presente, era um item frágil e delicado, mas sem qualquer cuidado, foi simplesmente jogado pelo muro. Tivemos que abrir e tirar da embalagem para garantir que não tinha danificado, mas foi um choque chegar em casa e encontrar a encomenda jogada no chão da garagem”, relatou Jeane Valverde, moradora do Bairro Jardim das Américas I Etapa.

A cena se repetiu no Anápolis City, de forma extremamente semelhante, onde moradores relataram que as entregas foram simplesmente lançadas na calçada. Pelas imagens, é possível ver o motociclista jogando os pacotes ao chão, até mesmo com certa violência, e partindo logo em seguida.

“Encontrei um envelope jogado na minha calçada (meu cartão de crédito), fui verificar nas câmeras de segurança e me espantei com o comportamento do entregador. Ao comentar com alguns vizinhos, passei a receber relatos de situações parecidas”, explicou Bruna Miranda, moradora do bairro da região Leste.

A situação preocupa consumidores, principalmente devido ao crescimento do e-commerce durante o período pandêmico. As compras online só aumentaram e, consequentemente, também as entregas. Na região Central de Anápolis, a situação também tem acontecido.

“Eu fiz uma compra e fiquei aguardando a entrega, enquanto fazia o rastreio através do aplicativo dos correios. No dia que o objeto saiu para entrega, não tinha ninguém em casa, então imaginei que iriam tentar entregar depois, mas o objeto foi atualizado como entregue. Quando cheguei em casa, vi a caixa no chão e ninguém estava em casa ainda. Me desesperei, porque havia comprado um perfume”, relembrou Yohanna Magalhães, moradora do Bairro Vila Nossa Senhora D’Abadia.

“No fim, deu tudo certo e não houve nenhuma avaria, mas é uma situação extremamente chata”, completou a anapolina.

Vale ressaltar que, para os serviços de aviso de recebimento (AR) e rastreio das encomendas funcionarem, é necessário que a entrega seja assinada pelo remetente. Em casos de ausência de pessoas no endereço, o entregador deve retornar com o pacote e emitir o relato da situação, sinalizando que foi feita a primeira tentativa.