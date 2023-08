Conheça chalés de Anápolis em meio a natureza que os hóspedes podem chegar até de helicóptero

Já imaginou que luxo seria chegar de helicóptero para um final de semana de descanso em meio a natureza? Pois saiba que isso pode ser realidade em Anápolis.

Localizado na zona rural do município, o Éden do Cerrado (@edendocerrado) conta com dois charmosos chalés boutiques que proporcionam uma romântica experiência aos hóspedes.

Denominados Chalé de Caim, Abel e Adão, os alojamentos possuem uma arquitetura diferenciada que dão um toque especial, além de uma bela vista para o campo, com um lago de argila privilegiado para um delicioso banho hidratante.

Completamente equipados, os imóveis são preparados para oferecer conforto aos visitantes, permitindo também que levem os amigos de quatro patas.

Como se a descida de helicóptero já não fosse luxuosa o suficiente, o Chalé de Adão se destaca dos demais por ser ainda mais romântico, contando com uma banheira de hidromassagem para os casais apaixonados.

Vale destacar que os casais não precisam ter dor de cabeça, pois é possível ‘pousar’ no local ou ainda deixar o veículo guardadinho no estacionamento durante a hospedagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eden do Cerrado – Chalés Boutique (@edendocerrado)



As reservas para o Chalé de Caim e Abel custam a partir de R$ 430 e podem ser realizadas pelo Airbnb. Por outro lado, na mesma plataforma é possível encontrar o Chalé de Adão a partir de R$ 600.