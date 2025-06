Conheça o Caminho dos Bougainvilles, o mais novo roteiro de turismo em Goiânia

No percurso, de mais de 50 km, participantes poderão apreciar as belezas da cidade enquanto se exercitam

Davi Galvão - 18 de junho de 2025

Trilha passa por diversos pontos turísticos da cidade, como o Bosque dos Buritis (Foto: Jackson Rodrigues)

Goiânia acaba de ganhar uma nova opção de turismo urbano com o lançamento do Caminho dos Bougainvilles, projeto da Prefeitura por meio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur).

O Caminho dos Bougainvilles é considerado uma trilha de longo curso, com mais de 50 quilômetros, e será composto por quatro roteiros distintos: o Roteiro Art Déco, que percorre o centro da cidade com destaque para a arquitetura histórica, cultura e gastronomia; o Roteiro Parques I, que vai do Parque Lago das Rosas ao Jardim Botânico; o Roteiro Parques II, do mesmo ponto de partida até o Macambira Anicuns; e o Roteiro Praças, com destino à Praça do Amor.

A presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, destaca que o projeto convida moradores e visitantes a valorizar a história, beleza e sustentabilidade da capital.

“Criamos uma rota que convida o cidadão a olhar para Goiânia com outros olhos, mais sensíveis ao que é belo, histórico e sustentável. Queremos incentivar o pertencimento, a mobilidade ativa e o cuidado com os espaços públicos”, afirmou.

Entre os destaques do percurso está o pergolado instalado no Parque Lago das Rosas, ornamentado com mudas de bougainvilles plantadas pela Consciente Construtora e pela Comurg.

A quem se interessar em participar do passeio ciclístico de domingo, ou mesmo conferir a trilha em outro dia, a orientação é de levar um lanche leve, como barras de cereais, frutas frescas ou secas e água. Além disso, tênis ou calçados confortáveis para atividades ao ar livre são indicados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!