Custa a partir de R$ 2 milhões para ter um lote no pedaço da Europa em Goiânia

Um corretor de imóveis viralizou no Instagram, após compartilhar imagens de um dos condomínios de luxo mais visados de Goiânia e que vem se tornando cada vez mais conhecido como um “pedacinho da Europa” na capital.

Se trata do Aldeia do Vale, localizado às margens da BR-153. No registro, o profissional do ramo imobiliário, Ricardo Martins, filma o espaço dentro do condomínio com um drone.

O vídeo conta com mais de 270 mil visualizações, 18 mil curtidas e 200 comentários. Um deles, inclusive, foi feito por um usuário que questionou o valor de um lote no local.

Nisso, o corretor aponta que os imóveis são vendidos a partir de R$ 2 milhões. Dessa forma, a publicação acaba demonstrando o motivo pelo qual a região é tão valorizada.

No vídeo, é possível ver alguns dos detalhes do local, com edificações de arquiteturas deslumbrantes, além de uma forte presença da área verde e oportunidades para contato com a natureza.

O corretor lista, por exemplo, que são mais de 4 milhões de m² e 19 lagos disponibilizados para os moradores.

Além disso, Ricardo Martins aponta que existe uma pista de caminhada “gigantesca” que foi construída em volta do Aldeia do Vale.

Por fim, para os que gostam de um contato mais próximo com animais de fazenda, o corretor destaca que o condomínio conta com uma hípica, onde os proprietários podem guardar os cavalos.