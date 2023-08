Dia dos Pais terá encontro de 120 brechós em shopping de Goiânia com descontos de até 80%

Neste Dia dos Pais (13), os goianos que estiverem precisando dar uma renovada no guarda roupa terão uma oportunidade única. Acontece que das 10 às 18 horas, Goiânia irá receber o Encontro de Brechós, contando com nada mais nada menos do que 120 unidades ao mesmo tempo.

Movimentando a economia da capital, o evento, realizado no Shopping Gallo, que fica na Avenida Independência, reunindo principalmente mulheres, permitindo assim uma renda extra para ao menos 100 famílias.

A moda circular vem chamado cada vez mais a atenção dos brasileiros, conquistando também o coração dos goianos. Dessa forma, no Encontro de Brechós será possível ter acesso a diversos itens, como roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos e infantis.

No entanto, ao contrário das lojas convencionais, os preços encontrados conseguem ser até 80% menores, o que atrai ainda mais os olhares do público em geral.

Para dar mais opções aos visitantes, o evento também contará com atrações musicais, praça de alimentação e uma área kids gratuita.