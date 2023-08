Uma mulher inteligente não é aquela boa, necessariamente, em cálculos, negócios, política e tudo aquilo mais que se espera quando falamos em inteligência.

Essa trata-se de uma mulher que supera esses padrões, adotando hábitos para um estilo de vida mais consciente consigo mesma, carregada de inteligência emocional e autoconhecimento.

Quer saber mesmo como é uma mulher inteligente no dia a dia? Observe seus comportamentos dentro de um relacionamento amoroso!

6 mandamentos que uma mulher inteligente precisa seguir para ser feliz:

1. Não idealizar um par perfeito

A primeira coisa que esse tipo de mulher faz antes de se envolver com alguém é não idealizar um par perfeito.

Aquela velha história de príncipe encantado não se encaixa mais no estilo de vida dessa mulher! O que ela procura é um homem real, com defeitos, mas que está em constante evolução e aprendizado.

2. Jamais esperar que o outro mude por nós

Ela também jamais vai esperar que o parceiro mude por ela.

Ao se deparar com um problema na relação, essa mulher vai falar abertamente sobre isso com o outro lado, apontar as possíveis soluções e construir com o parceiro o melhor caminho a se seguir, agradando ambos os lados.

3. Nunca mudar a sua essência por alguém

Assim como ela não espera uma mudança do outro lado, a mulher inteligente também não vai se diminuir e trocar de valores para se enganar em um outro mundinho!

Ela entende que sua essência é a coisa mais preciosa que há em seu ser e que os amores podem acabar, mas seus valores sempre vão ficar.

4. Diminuir as expectativas em relação a amores pequenos

Uma sábia mulher não cai mais nos encantos e na lábia daqueles galanteadores cara de pau.

Ela reconhece que esse amor não passa de uma piscina rasa e que não vale a pena mergulhar fundo.

5. Parar de achar que não nasceu para o amor

Muitas mulheres inseguras costumam desacreditar no amor depois de tantas decepções, mas isso não é o que acontece com as inteligentes!

Elas sabem que o mundo é grande demais e que sempre vale a pena se aventurar em uma nova paixão.

Se não der certo uma vez, fica a história e a vontade de começar tudo de novo; conhecendo gente nova, experimentando o inexplorado e aproveitando a vida.

Como aquela frase clichê diz: se você tem medo do amor, você tem coragem de quê?

6. Deixar de alimentar um pessimismo direcionado a si mesma

Por fim, dialogando com o que foi dito no tópico anterior, algumas mulheres tendem acreditar que não são boas o suficiente e por isso que os relacionamentos não duram.

A mulher inteligente, no entanto, sabe que permanecer não é sinônimo de felicidade e que está tudo bem não dar certo naquela vez. A vida é curta demais para achar que só existe apenas um amor para a vida toda. Amores são para ser contados.

