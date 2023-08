Se você está buscando algumas maneiras de identificar que uma pessoa é falsa sem deixar na cara suas desconfianças, é bom estar bem atento aos detalhes.

Isso porque pode ser bem desafiador entender o lado mentiroso de alguém. Até mesmo porque esse tipo de gente, geralmente, é habilidoso em mascarar suas verdadeiras intenções.

Bom, se você está desconfiando de alguma pessoa, que talvez ela não queira o seu bem e seja uma falsa, veja qual a melhor forma de pegar ela no pulo. Confira!

6 maneiras de identificar que uma pessoa é falsa sem ela perceber:

1. Escutar ativamente

Quando a pessoa falar, ouça atentamente. Pergunte detalhes sobre o que ela diz e observe se suas respostas são coerentes e fazem sentido. Uma pessoa mentirosa, mais cedo ou mais tarde, cairá em contradição.

2. Expressões faciais e linguagem corporal

Observe suas expressões faciais e linguagem corporal durante conversas. Expressões falsas ou enganosas podem ser detectadas por especialistas em leitura corporal.

Um gesto típico de quem não está falando a verdade é tocar a própria boca. Afagar o queixo, limpar os lábios com os dedos, colocar um lápis ou outro objeto diante da boca são sinais bastante comuns.

3. Observação cuidadosa

Preste atenção às ações e palavras da pessoa ao longo do tempo. Procure inconsistências em seu comportamento, histórias e atitudes. Afinal, não dá para manter o personagem durante todo o tempo.

4. Padrões de comportamento

Procure por padrões de comportamento manipulativo, como constantemente buscar atenção, elogios exagerados ou usar os outros para obter vantagem.

5. Atenção aos detalhes

Esteja atento a pequenos detalhes que podem revelar inconsistências ou contradições em suas histórias. Sorrisos falsos e fofocas constantes podem ser bons indicativos.

6. Confiança rápida

Fique atento com as pessoas que tentam construir rapidamente um alto nível de confiança, especialmente se você não as conhece bem. É bem possível que só estejam forçando uma aproximação para obter as informações e vantagens que desejam.

