Constantemente trabalhando para melhorar a experiência dos usuários na plataforma, a chegada de uma nova função no WhatsApp que todos os usuários estavam esperando promete dar mais praticidade na hora de adentrar na plataforma.

Com essa novidade, administrar a sua conta no aplicativo será uma tarefa muito mais fácil e simples de ser realizada. Quer saber qual é? Leia até o final e descubra.

Chega no WhatsApp a função que todos os usuários estavam esperando

Novamente, o mensageiro mais famoso do mundo, o WhatsApp, está trazendo novas atualizações visando a melhoria da navegação dos usuários da plataforma.

Desta vez, o novo recurso, que já está sendo testado pelo mensageiros, visa apaziguar os ânimos de todos os usuários que estavam aguardando ansiosamente uma melhor maneira de utilizar a plataforma.

Por isso, a plataforma está testando um recurso que permitirá com que os mensageiros possam utilizar diversas contas em um mesmo aplicativo.

Assim, por meio dessa novidade, os usuários não precisarão mais utilizar ferramentas e outros aplicativos de clonagem para o WhatsApp.

A atualização foi divulgada nesta semana pelo site especializado em notícias sobre a plataforma, o Wabetainfo, que revelou que o mensageiro está testando a funcionalidade na versão beta.

De acordo com o site, a novidade estará disponível na atualização 2.23.13.5 do WhatsApp Beta, a nova opção de adicionar várias contas no mesmo dispositivo funcionaria a partir de um QR Code.

Além disso, conforme anunciado pelo Wabetainfo, o aplicativo contará com um novo ícone e um menu com a opção de “adicionar conta”.

Apesar do ânimo de muitos usuários, a novidade ainda segue sem uma data oficial para o lançamento da novidade. Então, resta aos usuários só aguardar a chegada da novidade na plataforma.

