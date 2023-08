Confeiteiria tenta ajudar mãe que passava necessidades e recebe proposta inusitada

A história de uma confeiteira viralizou nas redes sociais após a criadora de conteúdos, Ana Falchi, expor o caso. Os internautas ficaram impressionados com a falta de noção.

Através de prints da conversa, Ana começa explicando que a profissional viu um pedido de ajuda de uma mãe, que passava necessidades. No Facebook, a mulher teria solicitado contribuições para uma festinha de aniversário do filho pequeno.

Compadecida, a confeiteira se prontificou a ajudar com um kit festa, contendo um bolo de 1 kg, incluindo decoração no topo, 100 salgados e 100 doces.

De forma simpática, com emojis e bom tom, a profissional ofereceu o serviço gratuito para ajudar a mãe. Ela só não esperava as respostas ácidas da mulher.

“Entendi. Achei pouca coisa. Minha festa vou chamar 50 pessoas. Precisava de um bolo de pelo menos 2 kg, 300 salgados e 300 doces também”, disse a exigente.

A trabalhadora anônima imediatamente se assustou. Em seguida, respondeu que essas quantidades mencionadas não seriam possíveis de enviar.

“Então por que me chamou aqui? Se você quer doar, tinha que ser na quantidade que eu preciso”, continuou a mãe rebatendo a profissional solidária, que acabou se irritando.

“Para uma pessoa que está passando dificuldades financeiras, você não é nada humilde”, pontuou a confeiteira.

A mãe respondeu que ela não tinha nada a ver com isso e que se realmente quisesse doar, teria de ser direito, ‘sem mixarias’.

Desfecho

Depois do longo embate, a mulher sugeriu que a profissional enviasse então o kit festa mencionado, em sigilo, pois assim ela continuaria pedindo por mais doações até conseguir a quantidade necessária.

A confeiteira se recusou, indignada com a falta de noção e ainda concluiu que isso não compactuava com o estilo dela e que ‘prezaria pelo negócio próprio’, já que a mulher ainda poderia falar mal do serviço posteriormente.

Obviamente, a promotora da festa ficou irritada e finalizou a conversa com a seguinte mensagem: “aff perda de tempo eim”. A história viralizou e os internautas ficaram impressionados.

“Tá pedindo ajuda e querendo exigir ainda. É o fim dos tempos. A ingratidão é doentia”, disse uma pessoa inconformada.