Em evento, Mendanha percebe que crianças pediam pão de queijo e leva bandeja inteira para elas

Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia de 2017 a 2022, viralizou em um vídeo em que compartilha o lanche com crianças e vem recebendo elogios.

Mendanha participava de um evento em uma escola da cidade que governou e, na hora do lanche, notou que crianças pediam um pouco do que estava sendo servido.

No vídeo, ele entrega pães de queijo para estudantes que passavam do lado de fora de uma reunião com nomes importantes da política goiana.

“Eu estava lanchando com o governador, o prefeito de Aparecida e várias autoridades até que escutei ‘me dá um pão de queijo, Mendanha’. Então, eu levei”, conta o político no vídeo.

Em seguida, o goiano relata que outras crianças apareceram em busca de lanche, o que o motivou a buscar uma bandeja cheia e entregar um pão de queijo para cada um que passasse do lado de fora da janela.

A atitude conquistou diversos elogios nas redes sociais. “Pra quem não conhece, ele é assim mesmo, de verdade, fora das câmeras também!”, escreveu uma internauta.

“Orgulho dessa sensibilidade! Parabéns, menos status ou cargo, mais empatia e simplicidade! Representante do povo!”, comentou outro.

“Tô aqui é pra servir ao povo, literalmente!” escreveu na legenda da postagem.