Internauta viraliza ao mostrar como são os ‘rolês’ de fim de semana em Goiânia

“Eita, Goiânia boa”, foi assim que uma jovem descreveu uma cena que, para muitos brasileiros, poderia parecer atípica e curiosa.

Porém, para os goianienses, não passava de mais um fim de semana normal de festa e curtição. Isso porque um homem montado em um cavalo fez uma aparição especial no meio da rua.

Todo preparado no look de “cowboy” – com camisa, chapéu, calça jeans e botina – ele fez a diversão dos que estavam por perto, que começaram até a cumprimentá-lo.

A cena foi registrada em vídeo e publicada no Twitter – onde já conta com mais de 6 mil visualizações, até o momento desta publicação.

“Do nada um cavalo passando na porta da choppada kkkkk”, comentou um dos internautas.

“Nessa hora eu rachei de rir”, disse outra, que também esteve presente no episódio.